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11:09, 11 марта 2025Из жизни

Акула чуть не откусила ногу купальщице

News.com.au: В Австралии акула вцепилась в ногу 59-летней женщине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

В Австралии посетители пляжа в штате Новый Южный Уэльс спасли купальщицу, которой акула вцепилась в ногу и чуть не откусила ее. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел на труднодоступном пляже на юге от Сиднея в пятницу, 7 марта. Днем двое мужчин услышали крики со стороны океана и пошли проверить, в чем дело. Оказалось, что на помощь звала 59-летняя женщина.

Когда мужчины вытащили пострадавшую из воды, оказалось, что на нее набросилась акула. У женщины была тяжелая травма ноги выше колена. Посетители пляжа наложили пострадавшей жгут, сделанный из подручных материалов. Бригаде скорой помощи понадобилось около 20 минут, чтобы добраться до места происшествия.

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Женщину в критическом состоянии довезли до ближайшего поселка, а оттуда на вертолете отправили в больницу Сиднея. Обнаружить агрессивную акулу не удалось. Местные власти закрыли все пляжи в округе.

Ранее сообщалось, что рыбачивший в ЮАР турист из Великобритании едва не стал жертвой акулы. Мужчина сам поймал атаковавшую его хищную рыбу.

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