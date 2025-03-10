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17:15, 10 марта 2025Из жизни

Мужчина выловил акулу и едва не стал ее жертвой

В ЮАР акула напала на рыбака, который ее выловил
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alex Steyn / Unsplash

Турист из Великобритании, рыбачивший в ЮАР, едва не стал жертвой акулы. Об этом пишет Daily Mail.

30-летний Кертис Миллер приехал в ЮАР, чтобы поучаствовать в морской рыбалке. Через три дня после начала отпуска он сумел выловить крупную акулу-няньку весом более 100 килограммов. Когда мужчина вытаскивал крючок, рыба дернулась и вцепилась ему в руку.

Рыбака экстренно госпитализировали. Врачам пришлось наложить 91 шов и перетянуть три артерии, чтобы остановить кровотечение. Его выписали лишь на следующий день.

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По словам британца, произошедшее не травмировало его. Турист признался, что укус акулы никак не повлиял на его любовь к рыбалке и он по-прежнему любит океан. «Мой случай не должен отпугивать людей. Такая поездка — это возможность получить уникальные впечатления, и я обязательно вернусь», — сказал он.

Мать Миллера, Хелен Миллер, рассказала, что ее сын был больше обеспокоен тем, что укус испортит ему оставшиеся дни отпуска, чем своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что житель города Брисбен, Австралия, отправился на рыбалку и наткнулся на стаю больших акул. Они окружили мужчину, но он не пострадал.

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