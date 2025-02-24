Рыбака окружила стая голодных акул

9news: В Австралии рыбак наткнулся на стаю голодных акул

Житель города Брисбен, Австралия, отправился на рыбалку и наткнулся на стаю больших акул. Об этом сообщается на сайте телеканала 9news.

Бен Джонс рыбачил у острова Мортон и вдруг заметил множество мелких рыб. Они чувствовали угрозу от приближающихся хищников, поэтому инстинктивно собрались в подобие сферы. Хоть рыбаков и предупреждают об опасности таких косяков, Джонс остался на месте. В этот момент его и окружили голодные акулы.

Хищники принялись пожирать мелкую рыбу. Как рассказывает Джонс, его пугали даже звуки, которые издавали акулы. В какой-то момент ему показалось, что он увидел небольшую белую акулу.

Джонс не пострадал. По его словам, он рыбачит уже 40 лет, но прежде ни разу попадал в подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в водах Новой Зеландии 19-летний каякер едва спасся от преследовавшей его белой акулы. Ему пришлось преодолеть четыре километра, чтобы оторваться от хищницы.

