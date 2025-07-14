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14:38, 14 июля 2025Россия

Белоусов поздравил взявших под контроль населенный пункт в зоне СВО бойцов

Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль Малиновку в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Харичков / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль Малиновку в Запорожской области. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

«Каждый из вас внес свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши Вооруженные силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», — говорится в телеграмме министра.

Помимо того, глава Минобороны поздравил личный состав и командование 1466-го гвардейского мотострелкового полка. Он также отметил, что сегодня российские военнослужащие продвигаются вперед, приближая момент полного освобождения Запорожской области.

О том, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Малиновка, стало известно ранее 14 июля. Боевые действия там вели подразделения группировки войск «Восток».

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