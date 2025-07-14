Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Малиновка в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщило Минобороны.

Речь идет о селе Малиновка в Запорожской области, где боевые действия вела группировка войск «Восток».

Российским войскам за сутки также удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, а также Новополь и Толстой в Донецкой народной республике (ДНР).

Украинские войска лишились до 185 бойцов, четырех боевых бронированных машин, двух орудий полевой артиллерии, боевой машины реактивной системы залпового огня «Верба» и 11 автомобилей.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие за пять минут взяли в плен иностранных наемников, ведущих боевые действия в рядах ВСУ в ДНР. Уточняется, что события произошли в селе Карла Маркса.