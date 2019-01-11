Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Среди претендентов, которые смогут представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», оказался Филипп Киркоров. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Super.

Отмечается, что в Госдуме артиста назвали «самым справедливым» претендентом на участие в соревновании.

Всего в шорт-листе семь имен. Среди них — бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова, которая в составе коллектива уже выступала на «Евровидении», Сергей Лазарев, также побывавший на конкурсе, Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.

В конце декабря эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев назвал имена российских исполнителей, чьи шансы выступить на «Евровидении-2019» наиболее высоки. Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся поп-певица Ольга Бузова или лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, одинакова. Оба исполнителя могут отправиться на конкурс с вероятностью в 14 процентов.

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