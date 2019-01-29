Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца

Режиссер документальной картины о Майкле Джексоне Дэн Рид отреагировал на слова родственников певца, которые назвали фильм «Покидая Нетландию» публичным линчеванием. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Кинематографист считает, что семья музыканта вряд ли смотрела его работу, так как их заявления не соответствуют содержанию фильма. Кроме того, он отметил, что каждый раз, когда где-то играет песня Майкла Джексона, его родные получают прибыль, поэтому он не удивлен, что они вышли на защиту своего имущества.

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По словам Рида, он не ставил перед собой задачу рассказать о жизни известного поп-певца. Главными героями его четырехчасовой картины являются Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак, поведавшие о том, как в детстве их растлили на ранчо Джексона. Режиссер пояснил, что именно сексуальное насилие и его последствия являются центральной темой фильма.

После выхода киноленты родственники Джексона назвали Робсона и Сэйфчака лжесвидетелями, а также выразили недовольство тем, что СМИ поверили обвинителям, а не словам «сотен семей и друзей по всеми миру, которые проводили время с Майклом». В ответ на это Рид подчеркнул, что герои «Покидая Нетландию» не получали за съемки каких-либо денег, а также добавил, что не сомневается в правдивости их историй.

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