Зрителей шокировали отвратительные факты о педофилии из фильма о Майкле Джексоне

На фестивале «Санденс» состоялась премьера документальной ленты «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, в которой рассказываются истории о педофилии и насилии музыканта над детьми. Зрители были шокированы фильмом, сообщает The Sun в субботу, 26 января.

Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл «Нетландия».

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Отмечается, что кадры, показанные в фильме, шокировали публику. Критики назвали ленту хоррором. Джефф Уэллс, автор портала Hollywood Elsewhere, поведал, что в «Покидая Нетландию» в красках описывается то, как два мальчика стали «специальными друзьями» Джексона в то время, как их родители потакали происходящему.

«Вы бы видели лица зрителей, когда начался антракт. Они выглядели так, будто их мутит, смотрели с отвращением, пытаясь скрыть это», — отметил он, добавив, что благодаря этому фильму защитники Джексона больше не посмеют поддерживать его.

Хореограф Уэйд Робсон в 2016 году обвинял принадлежавшие Джексону компании MJJ Productions и MJJ Ventures в потворстве педофилии. По его словам, фирмы «совершали самые изощренные операции в области сексуального насилия над малолетними, какие только можно себе представить».

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