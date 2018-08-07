Звезду «Такси» Сами Насери избили в Москве

Французского актера Сами Насери, известного по главной роли во франшизе «Такси», избили в Москве. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 5 августа в караоке-баре Voice в центре столицы. Артист отдыхал в заведении с братом, актером Биби Насери. У французов случился конфликт с еще одним посетителем. Тот ударил Сами по лицу.

После произошедшего Насери обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи оказали артисту необходимую медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась.

Полиция расследует произошедшее.

Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм «Такси» вышел в 1998 году, четвертый — в 2007-м. В 2018-м вышла пятая часть серии, главные роли в которой исполнили Франк Гастамбид и Сабрина Уазани.

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