Звезда «Такси» Сами Насери стал почетным таксистом Крыма

Французский актер, звезда комедийной франшизы «Такси» Сами Насери получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза «Таксист» под номером 777. Об этом сообщает ТАСС.

Насери принял участие в награждении победителей конкурса «Лучший таксист Крыма — 2017» в Ялте. Артист вручил 12 лауреатам кубки и дипломы. Он также расписался на капотах крымских такси: «Франция + Россия. Мне нравится. Ялта — 2017. Сами Насери».

Француз прилетел в Крым для участия в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир». Он вошел в экспертный совет, в котором также заявлены актер Бернар Фарси, певец Чарли Армстронг и рокер Джо Линн Тернер, а также российские артисты Наталья Варлей и Александр Иншаков.

В 2015 году Насери заявил о готовности оформить российский паспорт, если ему это предложат.