Звезда «Такси» посмотрит на малолетних правонарушителей в крымском СИЗО

Французский актер берберского происхождения Сами Насери, сыгравший главную роль в фильмах франшизы «Такси», примет участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир» в Крыму. Артист также посетит несовершеннолетних правонарушителей в СИЗО, пишет «Крымская газета» в пятницу, 29 сентября.

Отмечается, что помимо этого Насери наградит крымских таксистов в Ялте.

На сайте кинофестиваля указано, что француз входит в экспертный совет. Кроме него там заявлены актер Бернар Фарси (комиссар Жибера из франшизы «Такси»), чернокожий певец Чарли Армстронг и рокер Джо Линн Тернер, а также российские артисты Наталья Варлей и Александр Иншаков.

Фестиваль состоится 1 октября.

В 2015 году Насери заявил о готовности оформить российский паспорт, если ему это предложат.