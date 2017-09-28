В глазах получившего особенный Xbox Вина Дизеля увидели слезы

Американский актер Вин Дизель принял в подарок персонализированную игровую приставку Xbox One S. Как сообщает портал Mashable, при получении в глазах артиста появились слезы.

Отмечается, что консоль стилизована под цвет автомобиля из франшизы «Форсаж», в которой Дизель исполнил роль уличного гонщика Доминика Торетто.

Голливудский актер также опубликовал фотографию себя и приставки в Instagram.

Помимо франшизы «Форсаж», Вин Дизель снялся в таких проектах, как «Три икса», «Хроники Риддика», «Спасти рядового Райана» и дилогии «Стражи Галактики».