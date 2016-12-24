Вин Дизель назвал видеоблогершу сексуальной и прервал интервью

Видео: Carol Moreira / YouTube

Голливудский актер Вин Дизель не смог сдержать эмоций во время интервью с бразильской видеоблогершей Карол Морейрой (Carol Moreira). Они беседовали 12 минут, но на последних минутах он признался, что не может продолжать интервью, поскольку не в силах держать себя в руках из-за сексуальности Морейры.

Девушка задавала вопросы о новом фильме Дизеля, его актерской карьере, дружбе с Томом Хэнксом. В какой-то момент вместо ответов на вопросы он начинает осыпать ее комплиментами. «Боже, она такая сексуальная, я просто не могу держать себя в руках. Ты это видел?» — обратился он к ассистенту за кадром.