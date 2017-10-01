Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму

Французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси» и его продолжениях, не исключил, что съемки одного из его будущих фильмов могут пройти в Крыму, передает РИА Новости.

«У меня есть очень большой проект по съемкам нового фильма, есть много планов и много перспектив. Почему бы не снять его в Крыму? Здесь красивые места, улицы, есть море, горы», — сказал он журналистам. Также он отметил, что в Крыму — готовая инфраструктура на высоком уровне для концертной деятельности.

По словам актера, он находится в Крыму в целях мира и доволен увиденным на полуострове. Он добавил, что готов снова вернуться на полуостров, но уже вместе с семьей.

Также Насери заявил, что его не страшат возможные санкции из-за посещения Крыма. «Наша душа — это душа артиста, мы думаем о мире, о человеке, поэтому ничего не будет страшно», — сказал он.

Насери прилетел в Крым для участия в «Форуме мира» в Ялте, организатором которого выступил Всемирный благотворительный альянс «Миротворец». Актер и его друг, певец из Франции Мурад Бурави, прилетели из Москвы обычным рейсом из Москвы.

В 2015 году Насери заявил о готовности оформить российский паспорт, если ему это предложат.