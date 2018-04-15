Сами Насери раскритиковал «Такси 5»

Super / YouTube

Французский актер Сами Насери, известный по серии фильмов «Такси», раскритиковал пятую часть франшизы, вышедшую в международном прокате в апреле. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале издания Super.

«Они сделали скетч. Там нет ни сюжета, ни истории, ни развязки, обычные шуточки. Как Люк Бессон это допустил?!» — возмутился Насери.

По его мнению, Бессон, спродюсировавший «Такси 5» и предыдущие части, продал эту франшизу абсолютным непрофессионалам. «Которые в итоге сделали полное говно», — заключил актер.

В международный прокат комедийный боевик вышел 7 апреля, в России премьера фильма запланирована на 10 мая. Лента рассказывает о полицейском, переведенном в полицию Марселя и получившем задание расправиться с группой итальянских грабителей, в распоряжении которой находится мощный спорткар. Главные роли в картине исполнили Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси (комиссар Жибер), Сабрина Уазани и другие.

Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм «Такси» вышел в 1998 году, четвертый — в 2007-м.

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