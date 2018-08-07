Избившими звезду «Такси» оказались приезжие из Белоруссии

Сотрудники полиции задержали участников драки с французским актером Сами Насери, произошедшей в центре Москвы. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, обидчиками артиста оказались приезжие из Белоруссии.

Отмечается, что в результате потасовки Насери получил черепно-мозговую травму.

Ранее во вторник стало известно, что француза избили в караоке-баре Voice в центре Москвы, где он отдыхал со своим братом, актером Биби Насери. После произошедшего артист обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Насери исполнил роль марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы «Такси».

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