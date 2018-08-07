Раскрыта причина драки приезжих из Белоруссии со звездой «Такси»

Причиной потасовки в караоке-баре Voice с участием французского актера Сами Насери и нескольких приезжих из Белоруссии стало желание спеть. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает «Федеральное агентство новостей» (ФАН) со ссылкой на источник.

Отмечается, что Насери и другой посетитель заведения не поделили микрофон для караоке. Делом занимается участковый.

Ранее во вторник сообщалось, что обидчиков актера задержали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Насери ударили по лицу, он получил черепно-мозговую травму и обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Вместе с французом в баре находился его брат, актер Биби Насери.

57-летний Сами Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм «Такси» вышел в 1998 году, четвертый — в 2007-м. В 2018-м вышла пятая часть серии, которую Насери раскритиковал.

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