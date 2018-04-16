Актер сериала «Мент в законе» сжег глаза водителю автобуса

Российский актер Виталий Стрельников дал признательные показания по делу о хулиганстве. Об этом в понедельник, 16 апреля, Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«8 марта неизвестный на улице Затонная в салоне автобуса №219 брызнул шоферу Мосгортранса в лицо из газового баллончика, после чего скрылся. Накануне было установлено, что злоумышленником оказался Виталий Стрельников, подрабатывающий актером массовки в сериалах», — сказал он.

Пострадавший получил химические ожоги обоих глаз первой степени, добавил собеседник агентства. Стрельников был отпущен под подписку о невыезде.

Виталий Стрельников снимался в таких проектах, как «Мент в законе-8» и «Фальшивка».

Ранее в апреле стало известно, что суд приговорил российского актера Константина Кордо-Сысоева к 11 годам тюремного заключения за убийство жены. Сысоев избил супругу, которая работала стюардессой на рейсах «Аэрофлота», битой с торчащими из нее гвоздями. На теле убитой было 69 ран, которые изуродовали ее лицо до неузнаваемости.

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