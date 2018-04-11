Актер выпил парацетамол, завязал глаза и покончил с собой в 34 года

Актер Мозес Магуб, известный по роли в британском медицинском сериале «Холби Сити», совершил самоубийство. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает Daily Mail.

34-летний Магуб принял большую дозу парацетамола и завязал себе глаза серой тканью, после чего покончил с собой. По словам судмедэксперта, его тело было найдено под окнами его квартиры на шестом этаже в Лондоне с серьезными травмами головы. В квартире в это время находился его брат, который не знал, что произошло.

Артист умер еще 2 февраля, но полиция завершила расследование и объявила причину и обстоятельства смерти только сейчас. Отмечается, что в случае, если бы смерть не наступила от полученных травм, Магуб бы умер от передозировки. В его крови также был найден алкоголь.

Ранее Магуб выпрыгивал из окна, в результате чего сломал таз.

Врачи сообщили, что актер страдал от хронической депрессии с 2010 года.

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