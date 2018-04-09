Умер озвучивший «Утиные истории» и «Винни-Пуха» актер

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, скончался комик Чак Мак-Канн. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Associated Press.

Ему было 83 года. Он умер из-за хронической сердечной недостаточности. О смерти объявил его агент Эдвард Лоцци.

Актер озвучил несколько шоу для детского телевидения. Его голосом говорили персонажи таких мультфильмов и видеоигр, как «Гарфилд шоу», «Новые приключения Винни-Пуха» и «Утиные истории».

Мак-Канн также снялся в сериалах «Маленький домик в прериях», «Бонанца» и «Коломбо».

Чак Мак-Канн был близким другом основателя Playboy Хью Хефнера и участвовал в создании нескольких видео для журнала.