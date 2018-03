Умер последний «великий комик эры мюзик-холлов»

В Великобритании в возрасте 90 лет скончался актер, сценарист и телеведущий Кен Додд. Об этом сообщает Daily Mail.

Додд умер в своем доме в Ливерпуле. Меньше двух недель назад он был выписан из больницы, где проходил курс лечения серьезной инфекции легких. За два дня до смерти комик успел официально жениться на Анне Джонс, с которой до этого прожил более сорока лет.

Кен Додд был наиболее известен по своим стэндап-шоу, стиль которых, включавший в себя не только комедию, но и песни и постановочные номера, сформировался во время выступлений на сценах британских мюзик-холлов в 1950-х. The Telegraph называет его последним великим комиком эры мюзик-холлов.

В 1960-х Додд попал в книгу рекордов Гиннесса, проведя на тот момент самое насыщенное шутками юмористическое шоу: за три с половиной часа он произнес полторы тысячи шуток — то есть по 7,14 шутки в минуту.

Песни из своих выступлений Додд выпускал как синглы и в рамках альбомов. Его композиция Tears пять недель возглавляла британские чарты в 1965-м и остается одним из самых продаваемых синглов в истории страны.

Комик также регулярно появлялся на телевидении, где у него были собственные шоу The Ken Dodd Show, Doddy's Music Box, Ken Dodd and the Diddymen и другие. Он почти не играл в кино и сериалах, если не считать небольшой роли в одной из телеэкранизаций «Алисы в стране Чудес», а также камео в «Гамлете» Кеннета Брана и одной из серий «Доктора Кто».

В 2017 году Додд был удостоен титула Рыцаря-бакалавра Британской империи. В 2005 году он попал на 36 место в списке 50 лучших комиков всех времен, составленном на основании опроса комедийных артистов и продюсеров.