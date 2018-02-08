Раскрыта гомосексуально-наркотическая связь Марлона Брандо и Ричарда Прайора

Дженнифер Прайор, вдова американского комика Ричарда Прайора, заявила, что ее муж вступал в сексуальную связь с актером Марлоном Брандо. Ее слова передает TMZ.

Прайор объяснила поведение комика употреблением кокаина. «Это были семидесятые! Наркотики были еще качественными. С достаточным количеством кокаина в организме вы бы трахнули батарею и прислали бы ей цветы на следующее утро», — подчеркнула она.

Марлон Брандо известен по таким фильмам, как «Трамвай "Желание"», «Последнее танго в Париже», «Юлий Цезарь» и «В порту». Актер был удостоен премии Оскар в номинации «Лучшая мужская роль» за картины «Крестный отец», где он сыграл Вито Корлеоне, и «Апокалипсис сегодня», в которой он исполнил роль полковника Уолтера Куртца. Брандо скончался в 2004 году в возрасте 80 лет.

Ричард Прайор — один из самых знаменитых американских комиков. Он скандально прославился благодаря обилию расистских ремарок и матерных шуток в своих выступлениях. Прайор умер в 2005 после третьего в своей жизни сердечного приступа.

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