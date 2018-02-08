Кэти Перри посчитала хит I Kissed a Girl недостаточно лесбиянским

Американская поп-певица Кэти Перри заявила, что переписала бы текст своей песни I Kissed a Girl 2008 года, если бы он вышел сейчас, поскольку в нем присутствуют стереотипы об ЛГБТ-сообществе. Об этом пишет журнал Glamour.

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Как отмечает издание, хит Перри окрестили «ориентированным на лесбиянок», но на деле он отражает стереотип о том, что женская сексуальность существует только для удовольствия мужчин. В частности, в композиции про девушку, впервые поцеловавшую другую девушку, указано, что «хорошие девочки так не поступают». Певица также надеется, что ее бойфренд не будет протестовать против ее эксперимента.

Артистка подчеркнула, что текст следовало бы сделать более прогрессивным: «Песня вышла в 2008 году, и мы сильно изменились за десять лет, стали свободно обсуждать многие темы. Это был долгий путь. О бисексуальности не говорили так много в то время, как и о любой другой нетрадиционной сексуальной ориентации. Если бы я выпускала эту песню сейчас, я бы переписала слова».

В марте 2017 года Перри призналась, что ее родители, которые были священнослужителями, отправили ее в специальный лагерь, где она пыталась «вылечиться от гомосексуализма молитвами». Артистка подчеркнула, что терапия ей не помогла.

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