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04:09, 1 июля 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ рассказал об использовании ВСУ мирного населения в качестве живого щита

Макговерн: Зеленский использует мирное население Сум в качестве живого щита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский использует мирное население Сум в качестве живого щита, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу американского телеведущего Эндрю Наполитано.

По его словам, ранее Зеленский заявлял: если в Сумах будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по городу снизится. Журналист рассказал, что Зеленский считает мирное население защитой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не хочет эвакуировать людей.

«Русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живет в Сумах, в основном русскими», — добавил он. Наполитано добавил, что российские военные не станут убивать мирных жителей.

Ранее сообщалось, что жители украинского города Сумы массово пытаются продать недвижимость на фоне роста напряженности в регионе.

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