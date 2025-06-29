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08:09, 29 июня 2025Бывший СССР

Жители украинского города начали массово избавляться от жилья

РИА Новости: Жители Сум массово продают недвижимость из-за боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители украинского города Сумы массово пытаются продать недвижимость на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что число желающих избавиться от жилья в городе и его окрестностях резко возросло. Как пояснил собеседник агентства, это связано с обострением социальной обстановки в Сумах.

«Если текущая тенденция сохранится, к концу лета город может столкнуться с переизбытком предложения на рынке жилья, что неизбежно приведет к снижению стоимости квадратного метра», — добавил он.

Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил об эвакуации 58 тысяч человек из приграничных районов региона. При этом в самих Сумах эвакуация не объявлялась.

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