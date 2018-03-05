Умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Дэвид Огден Стиерс скончался в городе Ньюпорт, штат Орегон. Об этом его агент Митчелл Стаббс сообщил газете The Guardian.

По словам представителя актера, Стиерс скончался после борьбы с раком мочевого пузыря. Ему было 75 лет.

Дэвид Стиерс наиболее известен по американскому сериалу «МЭШ» (M*A*S*H) о жизни военного передвижного хирургического госпиталя, в котором играл майора Чарльза Эмерсона Винчестера III с 6-го по 11-й сезон. За роль в «МЭШ» актер был дважды номинирован на премию «Эмми». Стиерс также появился в научно-фантастических сериалах «Мертвая зона» и «Звездный путь: Следующее поколение», эпизодах ситкома «Альф» и фильме ужасов «Магия».

Помимо этого, артист принимал участие в озвучке диснеевских мультфильмов «Красавица и Чудовище», «Покахонтас» и «Лило и Стич». Голос Стиерса также можно услышать в видеоиграх «Чужой против Хищника», Myst 5: End of Ages и Icewind Dale.