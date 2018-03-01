Умер исполнитель главной роли в популярном сериале

Рохелио Герра, исполнитель главной роли — Луиса Альберто Сальватьерры — в телесериале «Богатые тоже плачут», скончался в Мексике в возрасте 81 года. Информацию о его смерти подтвердила в среду в своем Twitter Национальная ассоциация исполнителей.

«Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям», — сказано в сообщении.

В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.

Сериал «Богатые тоже плачут» вышел в Мексике в 1979 году по одноименному роману Инес Родены. Жители России впервые увидели картину 18 ноября 1991 года и смотрели в течение года. Вместе с Рохелио Герра играла ставшая популярной в России Вероника Кастро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!