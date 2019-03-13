Лолита сообщила о смерти возлюбленного

Умер бывший возлюбленный эстрадной певицы Лолиты Милявской, бизнесмен Арнольд Спиваковский. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Фото опубликовано @lolitamilyavskaya

«В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...», — написала певица под фотографией.

Спиваковский скончался в 51 год. Причина смерти не называется. Он был известен как один из топ-менеджеров российского гостиничного бизнеса. Роман Лолиты и бизнесмена начался после ее развода с Александром Цекало. По словам артистки, Спиваковский помог пережить ей тяжелый разрыв.