Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы

Мать Юлии Началовой не знает, ухудшилось ли состояние ее дочери. Об этом телеканалу «360» рассказала PR-менеджер певицы Анна Исаева.

Ранее в СМИ появилась информация об отеке мозга артистки, осложненном двусторонней пневмонией. Менеджер певицы уточнила, что связалась с матерью Началовой, и та ей ответила, что не в курсе этих новостей. «Они мне сообщили, что ничего такого нет», — заявила она позднее агентству ТАСС.

14 марта Исаева рассказала, что Началовой стало лучше, хотя она еще и остается в реанимационном отделении. До этого сообщалось, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому после того, как доставили ее в одну из столичных больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови.

Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!