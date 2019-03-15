Культура
 
Последние новости
В Пентагоне настояли на праве первого ядерного удара
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Российские «Гонцы» задержатся на Земле из-за санкций Украины
Американцам рекомендовали покинуть Венесуэлу
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Brexit решили отложить
Число Пи рекордно продлили
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Новости партнеров

Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы

Перейти в «Мою Ленту»
Юлия Началова

Мать Юлии Началовой не знает, ухудшилось ли состояние ее дочери. Об этом телеканалу «360» рассказала PR-менеджер певицы Анна Исаева.

Ранее в СМИ появилась информация об отеке мозга артистки, осложненном двусторонней пневмонией. Менеджер певицы уточнила, что связалась с матерью Началовой, и та ей ответила, что не в курсе этих новостей. «Они мне сообщили, что ничего такого нет», — заявила она позднее агентству ТАСС.

14 марта Исаева рассказала, что Началовой стало лучше, хотя она еще и остается в реанимационном отделении. До этого сообщалось, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому после того, как доставили ее в одну из столичных больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови.

Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семья Юлии Началовой не знает об отеке мозга у певицы
Раскрыты подробности о состоянии Юлии Началовой
Юлию Началову ввели в искусственную кому
Другие материалы рубрики
Культура00:0514 марта

Страх и порок

20 лучших книг для современных школьников
19:4914 марта

Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах

18:1014 марта

Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне

17:1814 марта

В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину

Культура00:0411 марта

«Все попробовали героин, а потом начали умирать»

Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
16:5813 марта

Россияне увидят голограмму лидера «Короля и Шута»

16:2514 марта

Раскрыты подробности о состоянии Юлии Началовой

15:3514 марта

Хагрид из «Гарри Поттера» оказался в инвалидной коляске

Культура00:0313 марта

Только о любви

От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
16:4513 марта

Фестиваль Alfa Future People Snow Edition огласил полный список участников

14:2414 марта

Лигалайз выпустил клип в память о Децле

13:1114 марта

Линдси Лохан выругалась матом на русском языке

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Танцевала даже перед якудза»
 
Жириновский давно пытался забрать Крым
Оброненная на дороге САУ не удивила ингушей
Политик назвал калининградцев мародерами и уголовниками
«Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
В Пентагоне рассказали о шансе на мир в Афганистане
Китайские родители взбунтовались из-за плесени в еде детей
В США увидели желание России применить ядерное оружие
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Порошенко уволил главного разведчика Украины
Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России
Украина снова начала строить «стену Яценюка» на границе с Россией
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание
Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
«Северный поток-2» защитят от нападок Европы
План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
Россия затеяла новый торговый спор с Европой
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Задержан директор крупнейшего в России производителя троллейбусов
Защитника украинских националистов заподозрили в реабилитации нацизма
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400
Объяснена секретность «Посейдона»
Разгадана тайна существования людей-хоббитов
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
Тренер клуба РПЛ разглядел в призывах фанатов его уволить заговор начальства
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Фергюсон захотел боя с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC
«Время пришло!»
Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
Все материалы
Культура
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах
Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне
В новом трейлере «Мстители» взяли в команду самую сильную женщину
Раскрыты подробности о состоянии Юлии Началовой
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Матвиенко попыталась пересказать мем и запуталась
Российский блогер прыгнул с моста ради лайков
Соловьев поставил себя в один ряд с Гоголем и Достоевским
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире
Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона
Названа цена самых дорогих в мире духов
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Названы самые «полезные для здоровья» аэропорты
Сотрудники авиакомпании публично унизили пассажирку за слишком откровенный наряд
Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX после катастрофы в Африке
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Лебедь попытался сразиться с украинцем
Женщина выпила таблетки и оказалась парализована
Таинственный даритель денег появился в испанской деревне
Женщина заболела смертельно опасной аллергией на холод
Все материалы
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
У Cadillac появятся шильдики с указанием крутящего момента
Все материалы
Дом
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Названа главная угроза жилью россиян
Скачок цен на жилье зафиксировали в Москве
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Суд обязал россиянина прибраться в квартире
Все материалы