Умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщает Super.ru. Ей было 38 лет.
11 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Началовой в субботу, 16 марта, провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Она была введена в состояние искусственной комы.
По данным Super.ru, причиной ухудшения состояния здоровья певицы стала неудачная операция по увеличению груди.
Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.
У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год).