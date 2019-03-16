Умерла певица Юлия Началова. Об этом сообщает Super.ru. Ей было 38 лет.

11 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Началовой в субботу, 16 марта, провели операцию на ноге, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Она была введена в состояние искусственной комы.

По данным Super.ru, причиной ухудшения состояния здоровья певицы стала неудачная операция по увеличению груди.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным (они были женаты с 2006 по 2011 год).