Названа причина смерти Юлии Началовой

Причиной смерти певицы Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника издания, точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое проведут в понедельник, 18 марта.

В то же время отец певицы Виктор Началов сообщил агентству «Москва», что его дочь скончалась из-за абсцесса. «Информацию о гражданской панихиде и похоронах уточним позже», — добавил он.

О смерти 38-летней Юлии Началовой стало известно ранее 16 марта. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии, там ее ввели в состояние искусственной комы. Позже Началовой провели операцию на ноге.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

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