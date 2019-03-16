Названа причина позднего обращения Юлии Началовой к врачам

Певица Юлия Началова поздно обратилась в больницу, так как полагала, что ее здоровью ничего не грозит. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник из близкого окружения артистки.

«Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу. Она была уверена, что ничего серьезного, поэтому поздно обратилась к врачам», — пояснил он.

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Ранее первый муж Началовой признался, что узнал о смерти бывшей супруги от СМИ.

Исполнительница умерла 16 марта. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, сопровождающаяся отеком легких. Однако отец певицы назвал другую причину смерти дочери.

Началовой было 38 лет.

Она обрела известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году. певица записала такие песни, как Герой не моего романа», «Я выбираю», «Я не твоя».

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