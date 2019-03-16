Первый муж Началовой отреагировал на смерть певицы

Первый муж певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской выразил соболезнования родным бывшей супруги. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.

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На смерть певицы отреагировала и исполнительница Наталья Подольская. «Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком», — приводит ее слова РИА Новости.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет.

Она обрела популярность в 1990-е годы. За свою карьеру певица выпустила восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

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