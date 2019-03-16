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Первый муж Началовой отреагировал на смерть певицы

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Юлия Началова

Первый муж певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской выразил соболезнования родным бывшей супруги. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок», — сказал он.

На смерть певицы отреагировала и исполнительница Наталья Подольская. «Я просто в шоке. Я, конечно, была в курсе ситуации. Мы вместе с Володей (Владимир Пресняков) приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком», — приводит ее слова РИА Новости.

Началова умерла 16 марта. Ей было 38 лет.

Она обрела популярность в 1990-е годы. За свою карьеру певица выпустила восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

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