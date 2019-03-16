Отец Юлии Началовой раскрыл причину ее смерти

Продюсер Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, раскрыл причину смерти дочери. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

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По его словам, Юлия скончалась от гнойного воспалительного процесса.

Он отказался рассказать о дате и месте прощания и похорон певицы, пообещав предоставить эту информацию позднее.

О смерти 38-летней Началовой стало известно ранее 16 марта. 11 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии, через два дня пациентку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта Началовой прооперировали ногу.

Ранее стало известно, что Началова поздно обратилась в больницу, так как полагала, что ее здоровью ничего не грозит. По словам источника ФАН из близкого окружения артистки, Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

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