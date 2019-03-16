Отец Юлии Началовой раскрыл причину ее смерти

Продюсер Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, раскрыл причину смерти дочери. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
По его словам, Юлия скончалась от гнойного воспалительного процесса.
Он отказался рассказать о дате и месте прощания и похорон певицы, пообещав предоставить эту информацию позднее.
О смерти 38-летней Началовой стало известно ранее 16 марта. 11 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии, через два дня пациентку ввели в искусственную кому. Утром 16 марта Началовой прооперировали ногу.
Ранее стало известно, что Началова поздно обратилась в больницу, так как полагала, что ее здоровью ничего не грозит. По словам источника ФАН из близкого окружения артистки, Юлия не ожидала таких серьезных последствий, когда поранила ногу.
Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.