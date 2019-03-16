Максим Галкин и Леонид Агутин отреагировали на смерть Началовой

Артист Максим Галкин своем Instagram прокомментировал новость о смерти певицы Юлии Началовой.

«Так больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались — смеялись», — написал он.

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По поводу кончины певицы высказался в своем Instagram и Леонид Агутин: «Невероятно! Я только узнал! Как же так?!?! Юля?! Такая молодая, талантливая, светлая, достойная!!! Немыслимо! Соболезную родным и близким! Безумно жаль просто по-человечески, ну и, конечно, как великолепную певицу и музыканта!»

Композитор Виктор Дробыш назвал смерть Началовой трагедией. «Мне помнится, как мы вместе работали на проекте "Два голоса", где были взрослые и ребятишки. Я помню, как... Нет, не могу даже говорить, все это ужас», — приводит его слова ТАСС.

Артистка умерла вечером 16 марта. 11 марта артистку доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, почему она обратилась за помощью к врачам так поздно.

Началова получила известность в 1990-е годы. За свою карьеру певица успела записать восемь альбомов и выпустить такие песни как «Герой не моего романа», «Я выбираю», «Я не твоя».

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