Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о райдере артистки. Об этом сообщает StarHit во вторник, 25 июня.

«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — отметил управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев. Он добавил, что певица предпочитает передвигаться на поезде, поэтому из России в Белоруссию она отправится в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым.

Материалы по теме Мало Аллы? Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел

«В целом концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку», — пояснил Алексеев. 2 ноября Пугачева планирует выступить на 15-тысячной арене в Минске.

17 апреля артистка отпраздновала свое 70-летие юбилейным концертом «Алла Пугачева. P.S.», который прошел в Кремлевском дворце. За несколько месяцев до выступления стало известно, что дочернее предприятие АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») «Роствертол» выделило 40 миллионов рублей на этот концерт. В «Ростехе» пояснили, что эти средства были направлены в рекламных целях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!