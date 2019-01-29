Выделенные на концерт Пугачевой десятки миллионов посчитали откатом

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что выделенные на концерт Аллы Пугачевой 40 миллионов рублей могут быть частью коррупционной схемы. Об этом сообщает газета «Известия» во вторник, 29 января.

Он предположил, что спонсорская помощь артистке — это своего рода откат, который могли заплатить ей за выступление на корпоративе. По словам Кабанова, комиссии государственной корпорации «Ростех», которая направила средства на юбилей певицы, предстоит определить, были ли эти деньги использованы по назначению.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что проводить проверку по факту случившегося должна Генпрокуратура, и подчеркнул, что оценка спонсорской помощи Пугачевой будет затруднена характером деятельности артистки.

26 января стало известно, что дочернее предприятие «Вертолетов России» (входит в госкорпорацию «Ростех») «Роствертол» выделило 40 миллионов рублей на юбилейное выступление певицы, которое пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля. В «Ростехе» пояснили, что эти средства направлены в рекламных целях.

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