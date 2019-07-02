Звезды российской эстрады прокомментировали поведение Пугачевой на вокзале

Артист Владимир Винокур высказался по поводу поездки певицы Аллы Пугачевой на машине по перрону Рижского вокзала в Москве. Его слова передает Пятый канал.

«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» — вступился за артистку Винокур. По его мнению, негативные комментарии в адрес Пугачевой оставляют «злопыхатели». «Я бы ее донес на руках», — заключил он.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в защиту исполнительницы также высказалась певица Любовь Успенская, которая считает необходимым отличать «таких звезд великих, как Алла Борисовна», от остальных людей. «Для таких личностей, как Алла Борисовна, должно быть исключение», — заявила Успенская.

Ранее в июле в РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на вокзале. В компании заявили, что машина певицы не помешала другим посетителям вокзала, поскольку ехала по технической платформе.

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