Представитель Пугачевой назвал причину поездки певицы по перрону на машине

Представитель певицы Аллы Пугачевой рассказал подробности автомобильной поездки артистки по перрону Рижского железнодорожного вокзала в Москве. Его слова передает телеканал «Звезда».

«Мы приехали за один час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было», — заявил собеседник телеканала.

Он отметил, что Пугачева могла дойти до поезда самостоятельно, но из-за отсутствия грузчиков ей пришлось подъехать к вагону на машине. «У нас до этого "Газель" с чемоданами проехала, потому что на Рижском вокзале нет грузчиков. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли», — пояснил представитель исполнительницы.

Ранее 2 июля звезды российской эстрады высказались в поддержку Пугачевой. «Я бы ее донес на руках», — признался артист Владимир Винокур. Певица Любовь Успенская, в свою очередь, рассказала о необходимости отличать «таких звезд великих, как Алла Борисовна», от остальных людей.

В РЖД также отреагировали на выходку Пугачевой на вокзале. В компании отметили, что машина певицы не помешала другим посетителям вокзала.

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