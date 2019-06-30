Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Орбакайте оставила запись в Instagram.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая "пресса" превосходит себя», — написала певица.

Она прикрепила к публикации список заголовков в СМИ, в которых сообщалось об их конфликте с Пугачевой и о том, что Орбакайте якобы стала донором яйцеклеток для своей матери.

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