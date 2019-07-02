Лев Лещенко осудил желающих заставить Пугачеву идти с чемоданом по перрону

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал поездку Аллы Пугачевой на автомобиле по перрону. Слова певца передает телеканал «Звезда» во вторник, 2 июля.
«Больше нет проблем у нас в Отечестве? Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — сказал Лещенко, подчеркнув, что это не тема для обсуждений.
Артист добавил, что в историю с Пугачевой и перроном пытаются «втянуть народ». Он не уточнил, кто этим занимается.
30 июня в сети появилось видео, на котором видно, как Пугачева подъезжает к поезду Москва — Рига на машине. Автомобиль ехал по перрону Рижского железнодорожного вокзала. В РЖД заявили, что это не помешало посетителям. В защиту певицы высказались Владимир Винокур и Любовь Успенская. Последняя сказала, что нужно отличать «таких звезд великих, как Алла Борисовна», от остальных людей. Представитель артистки сообщил, что Пугачева появилась на вокзале за час до отправления поезда.