Киркоров возмутился критикой в адрес Пугачевой и призвал носить певицу на руках

Певец Филипп Киркоров назвал некрасивой реакцию общественности на поступок Аллы Пугачевой, которая проехала по перрону Рижского железнодорожного вокзала в Москве на автомобиле. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать. Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — заявил артист.

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Ранее Лев Лещенко также встал на защиту Пугачевой. Он напомнил, что она является публичным человеком, и спросил, неужели она должна была идти пешком с чемоданом и тащить его в вагон.

30 июня в сети появился ролик, на котором видно, как Пугачева подъезжает к поезду Москва — Рига на машине. В РЖД ответили, что это не помешало посетителям. Представитель артистки сообщил, что Пугачева появилась на вокзале за час до отправления поезда, поэтому вокруг не было пассажиров.

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