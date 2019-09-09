Меладзе и Успенская попросили об освобождении вора в законе Шишкана

Басманный суд Москвы продлил арест до 12 января Олегу Медведеву (Шишканову), известному как Шишкан и подозреваемому в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, решение принято несмотря на то, что к процессу приобщили ходатайства от известных артистов, направленные на освобождение Медведева и избрание для него более мягкой меры пресечения. В числе подписавшихся оказались Валерий Меладзе и Любовь Успенская. В своем заявлении артисты уточнили, что знают его более 12 лет. Были приобщены и характеристики от ряда мастеров спорта, чемпионов мира и ветеранов футбольного клуба «Сатурн».

Кроме того, на заседании лично присутствовали певец Александр Серов, исполнитель шансона Владислав Медяник, а также юморист Михаил Грушевский.

Разработка Шишкана велась последние 3,5 года. Следственную группу возглавляет старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий, известный высоким профессионализмом и неординарными методами расследования уголовных дел.

В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.

Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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