Шишкана проверят на связь с убийствами криминальных авторитетов

Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан и арестованного по подозрению в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, проверяют на причастность к старым преступлениям, совершенным на территории Раменского района Московской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Шишкана проверяют на причастность к разным преступлениям — от поджогов до заказных убийств раменских криминальных авторитетов, которые могли встать у него на пути. Один из них, по фамилии Чертов, бесследно исчез — его тело до сих пор так и не нашли.

«Последней локацией, где его [Чертова] видели живым, была баня, в которую его привез подручный Шишканова», — отмечает «Прайм Крайм».

По информации агентства, разработка Шишкана велась последние 3,5 года. Следственную группу возглавляет старший следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий, известный высоким профессионализмом и неординарными методами расследования уголовных дел.

16 августа сообщалось, что адвокатов Шишкана заставили раздеться на входе в СИЗО «Кремлевский централ».

В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.

Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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