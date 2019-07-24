Шишкана отказались отпустить после поручительства Льва Лещенко и 40 друзей

Московский городской суд решил оставить под стражей предполагаемого вора в законе Олега Шишканова, якобы известного в криминальных кругах как Шишкан, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы в отношении Олега Медведева (Шишканова) об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
На заседании суда адвокат обвиняемого представила поручительства более 40 друзей и одноклассников, просивших отпустить Шишканова из СИЗО. Среди них артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, 92-летний первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, тренер московского ЦСКА Виктор Онопко, бывший член тренерского штаба сборной России по футболу Михаил Гершкович.
Поручители назвали Шишканова порядочным человеком, патриотом и меценатом: он оказывал поддержку футбольному клубу «Сатурн» из подмосковного Раменского и помогал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.
О задержании Шишканова, которого в СКР назвали вором в законе, стало известно 15 июля. В тот же день его арестовали. По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Шишканов отвергает обвинения.