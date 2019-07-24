За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поручились за Олега Медведева, известного как Шишканов или Шишкан, который арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает РАПСИ.
Поручительства также подписали 92-летний первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, тренер московского ЦСКА Виктор Онопко, бывший член тренерского штаба сборной России по футболу Михаил Гершкович, а также певцы Лев Лещенко и Александр Серов. За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
По словам Евмениной, поручители отметили, что обвиняемый является меценатом: он оказывал поддержку футбольному клубу «Сатурн» из подмосковного Раменского и помогал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса. Поручители, по словам адвоката, являются друзьями и одноклассниками Шишканова, они также называют его порядочным человеком и патриотом, пишет РИА Новости.
В Мосгорсуде 24 июля состоялось рассмотрение апелляционных жалоб на арест Шишканова. Заключение под стражу признано законным.
О задержании Шишканова, предполагаемого вора в законе, 15 июля сообщил Следственный комитет, в тот же день его арестовали. Мужчину подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Как сообщал «Коммерсантъ», на заседании Басманного суда по избранию ему меры пресечения Шишканов отверг все обвинения. Помимо этого, он рассказал, что «занимался футболом и уже готов был выступать за московское "Динамо", но так и не начал», а впоследствии действительно финансировал раменский «Сатурн», который с 1999 по 2010 год выступал в высшем дивизионе российского футбола.
В сети ранее неоднократно публиковались фотографии, связывающие Шишканова с Валерием Газзаевым. На одном из снимков они запечатлены вместе с Юрием Семиным и дирижером Валерием Гергиевым.