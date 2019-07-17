Подручный Шишкана сломал ногу силовику во время задержания

Соратники Олега Шишканова, которого в СКР называют вором в законе Шишкан (или Олег Раменский), арестованного по подозрению в руководстве преступным сообществом и в похищении и убийстве местного депутата и ее семьи, собирались его «отбить» во время задержания. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, один из его подручных нанес телесные повреждения силовику, и в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Когда участникам оргпреступного сообщества, которым руководит Олег Раменский, стало известно, что правоохранительные органы начали операцию по задержанию их лидера, к дому Шишкана выдвинулись несколько дорогих джипов с его боевиками. Но эмблемы ФСБ на амуниции спецподразделений остудили пыл приехавших — только один из них пытался прорваться в микроавтобус, где находился задержанный, и по дороге ударил одного из оперативников Главного управления уголовного розыска МВД РФ, сломав ему ногу», — рассказал собеседник редакции.

Нападавший, 41-летний местный житель, ростом около двух метров, был немедленно задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти» (статья 318 УК РФ), решением суда он арестован.

Как отмечает источник, ближайшую неделю арестованный проведет в тюремной больнице — он сильно сопротивлялся уже и своему задержанию.

Как сообщил «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, арестованный за нападение на полицейского — 41-летний авторитетный предприниматель Эдуард Хорьков, известный своей набожностью. Он был героем криминальной программы, вышедшей в 2012 году на НТВ.

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Ранее 17 июля стало известно, что засекреченный свидетель рассказал о причастности Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья. Некий человек под вымышленной фамилией Апраксин сообщил следствию, что чиновники Чеховской администрации тесно сотрудничали с представителями криминального мира.

15 июля Олег Шишканов был задержан и арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет России также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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