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Арестован предполагаемый претендент на воровской трон России

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Басманный суд Москвы арестовал Олега Шишканова. Об этом сообщает ТАСС.

Шишканова подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса России). Адвокат просил суд отправить своего подзащитного под домашний арест. Сам Шишканов свою вину на суде отрицал.

Ранее 15 июля Следственный комитет России (СКР) подтвердил факт задержания «так называемого "вора в законе" Олега Шишканова (Шишкан)». В суде представитель следствия рассказал, что подозреваемый, проживая на территории Раменского района Подмосковья, контролировал деятельность преступных групп, участвовал в разделе сфер преступной иерархии, а также установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе контролировал деятельность нелегальных казино. Также в СКР считают Шишканова причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В августе 2018 года «Росбалт» называл Шишканова лидером преступного мира после того, как предыдущего вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой) посадили за вымогательство на 10 лет.

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