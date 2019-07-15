Арестован предполагаемый претендент на воровской трон России

Басманный суд Москвы арестовал Олега Шишканова. Об этом сообщает ТАСС.

Шишканова подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса России). Адвокат просил суд отправить своего подзащитного под домашний арест. Сам Шишканов свою вину на суде отрицал.

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Ранее 15 июля Следственный комитет России (СКР) подтвердил факт задержания «так называемого "вора в законе" Олега Шишканова (Шишкан)». В суде представитель следствия рассказал, что подозреваемый, проживая на территории Раменского района Подмосковья, контролировал деятельность преступных групп, участвовал в разделе сфер преступной иерархии, а также установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе контролировал деятельность нелегальных казино. Также в СКР считают Шишканова причастным к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В августе 2018 года «Росбалт» называл Шишканова лидером преступного мира после того, как предыдущего вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой) посадили за вымогательство на 10 лет.

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