ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана

Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, это произошло в ночь на 15 июля в доме авторитета в деревне Поповка Раменского района Московской области.

Шишкана подозревают в заказном убийстве депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

У вора в законе произошел конфликт с Сидоровой после долгих лет сотрудничества, поэтому, как считают следователи, он решил расправиться с женщиной. Преступление было совершено в ночь на 21 февраля 2012 года.

Уроженец Раменского Олег Шишканов является одним из самых известных и авторитетных славянских воров в законе. Его называют лидером преступного мира, после того, как предыдущего вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой) посадили за вымогательство на 10 лет.

Шишканов отсидел один раз — 10 лет за умышленное убийство еще в 1980-х годах. Был коронован в 1992 году. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

Татьяна Сидорова в конце 1990-х годов возглавляла одно из отделений совхоза «Раменское», сообщал «Росбалт». Тогда же она познакомилась с Шишкановым, который помог ей стать директором совхоза, а потом и его собственником. Под ее руководством сельхозпредприятие было преобразовано в «Племзавод "Раменское"». Более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков земли пытались судиться с Сидоровой, но безуспешно.

«Все эти активы на самом деле находятся под контролем Шишкана, он является их негласным совладельцем. Его люди забирали на реализацию большинство выращенных в теплицах цветов, им принадлежит часть земель племзавода. Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода», — рассказывал источник издания.

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