Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом

Депутат Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяна Сидорова, которая была похищена зимой 2012 года, познакомилась с предполагаемым вором в законе Олегом Шишкановым (Шишканом) в 1990-х и называла его защитником. Об этом «Росбалту» рассказали источники в правоохранительных органах и окружении Сидоровой.

Как пишет агентство, в конце 1990-х годов Сидорова возглавляла одно из отделений совхоза «Раменское» и была знакома с бывшим сотрудником атомной промышленности СССР и России Владимиром Кремневым. В то же время Сидорова впервые встретила Шишканова, которого, по данным «Росбалта», называли негласным хозяином криминального мира Раменского района.

При поддержке Шишкана и Кремнева Сидорова сначала возглавила совхоз, а затем стала его собственником, создав в 2003 году ЗАО «Племзавод Раменское». После появления предприятия более 200 бывших сотрудников совхоза и пайщиков заявили об обмане и подали на Сидорову в суд, но проиграли его. Та в свою очередь выделила часть имущества племзавода в ООО «Теплицы Раменское», главой которого стал Кремнев.

Материалы по теме ФСБ задержала претендента на воровской трон России Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи

«Все эти активы на самом деле находятся под контролем Шишкана, он является их негласным совладельцем. Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода, в том числе участка земли в городе Раменское, где сейчас возводится несколько жилых домов», — рассказал «Росбалту» один из оперативников.

При этом Сидорова никогда не скрывала хороших отношений с Шишкановым, даже называла его защитником.

Другой собеседник агентства рассказал, что незадолго до исчезновения депутат набрала кредитов на большие суммы. Племзавод получил 4,5 миллиарда рублей, однако в реальности на нужды предприятия было потрачено 15-20 процентов всех денег. Судьба остальных средств неизвестна. Источники издания полагают, что пропажа Сидоровой и ее семьи связана именно с этим.

Свидетели сообщили, что накануне пропажи депутата в ее рабочем кабинете видели «правую руку» Шишканова. Беседа носила недружелюбный характер, а ночью недалеко от дома Сидоровой были замечены люди из команды так называемого вора в законе. На основании этих показаний в 2015 году было принято решение задержать и допросить Шишканова. Однако, как сообщалось ранее, операция сорвалась.

15 июля Олег Шишканов был задержан и арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса России). Следственный комитет России (СКР) также считает его причастным к похищению и убийству Сидоровой.

Депутата Татьяну Сидорову похитили в феврале 2012 года. Она не пришла на совещание в администрацию Раменского района, тогда за ней в деревню Малахово послали водителя. В доме водителю никто не открыл, но во дворе он увидел следы крови и вызвал полицию. Оказалось, что вместе с Сидоровой исчезли ее муж, сестра и сын. Тела всех четверых так и не были найдены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 126 («Похищение человека») УК РФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!